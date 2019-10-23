Oct 23, 2019
صورة نشرتها الفنانة المصرية هنا الزاهد، على حسابها عبر موقع انستغرام، كانت كفيلة بإثارة ضجة كبيرة وتعرّضها للهجوم والانتقادات من قبل المتابعين.
وبعد غياب ليس بقليل عن موقع انستغرام، بسبب مرضها وكذلك وفاة زوج والدتها، الفنان طلعت زكريا، عادت الزاهد ونشرت صورة لها، أرفقتها أيضا بمقطع فيديو، وهي ترتدي بنطالاً زيتيًا وقميصًا أسود بسيط، حيث اشارت خلال الفيديو الى انها ستقوم بتحدِ هو عبارة عن ارتداد الكرة 10 مرات عبر رياضة كرة المضرب، لدعم بطولة العالم للسيدات على ان يتم التبرع بالتذاكر إلى مستشفى “أبو الريش”.
هذا المنشور اثار غضب المتابعين الذين انتقدوها بسبب هذه الاطلالة الملفتة خصوصا انه لم يمر على وفاة الفنان طلعت زكريا شهر واحد، حيث تركت احدى المتابعات تعليقًا عبرت فيه عن انتقادها للزاهد بالقول: “طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات، الإنسان بينسى بسرعة”.
المفاجأة كانت برد الفنانة المصرية السريع على صاحبة التعليق، حيث قالت: “هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت؟ يا جماعة احترموا خصوصيات الناس… عيب كده؟! في أيه؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تثير غضب المتابعين.. وهكذا ردت على الانتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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