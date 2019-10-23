متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف خبيرُ التجميل والممثل اللبناني فيفو عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل عن أنه تلقّى تهديدًا بقطع لسانه نتيجة دعمه ومشاركته في المظاهرات.
وأكّد فيفو أنه لا ينتمي لأي حزب، بل إن خروجه إلى الشارع جاء لدعم المواطنين الذين ضاقوا ذرعًا بأوضاعهم الاقتصادية.
وتحدّث خبير التجميل خلال اتصال هاتفي مع "فوشيا" عن مختلف الأمور المتعلّقة بتعرضه للتهديد، وحقيقة خروجه إلى المظاهرات برفقة حرّاس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفو: هدّدوني بقطع لساني لمشاركتي في مظاهرات لبنان.. وهذه حقيقةُ البودي جارد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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