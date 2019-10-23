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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورةً لها وهي تقود دراجةً في أحد الشوارع، وينظر إليها شباب من الخلف.
وعلّقت إحدى متابعات شيلاء على سبب النظرات الغريبة من الشباب إليها، قائلةً: "ليش يناطرونك"، فردّت عليها الفنانة البحرينية بشكل صادم قائلةً: "لأن وين ما أروح بالعالم يشوفوني حلوة .. بس عندنا طايحة من عينهم".
وأثار رد النجمة البحرينية تفاعلًا بين الجمهور الذي أكّد بعضهم بأنها مُلفتة وجميلة، كما أثار ردّها استفزاز البعض، في المقابل سخر آخرون من شيلاء، مُلمّحين إلى إعجاب الشباب بالدراجة التي تمسك بها فقط.
وتأتي الصورة بعد ساعات قليلة من نشر مقطع فيديو جديد للفنانة شيلاء سبت ظهرت وهي تتكلم اللهجة السعودية، حيث أشارت إلى أن السبب هو تحدثها في وقت سابق إلى صديقة سعودية، ولفتت إلى أنها لم تتحدث باللهجة السعودية منذ زمن معربةً عن اشتياقها للسعوديين وعن حبها لهم.
وعلى عكس المتوقع فإن المتابعين لم يُعبّروا عن إعجابهم بتحدث سبت باللهجة السعودية ووجّهوا لها انتقادات لاذعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شيلاء سبت تصدمُ معجبةً بطريقة ردّها.. وتتعرّض للانتقاد بسبب اللهجة السعودية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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