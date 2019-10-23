"تحيرك" لـ عمرو دياب الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي"

تصدرت أغنية "تحيرك" للفنان عمرو دياب، الأغاني الأكثر استماعًا هذا الأسبوع عبر منصة "أنغامي" الموسيقية.



ومن ناحية أخرى، تصدرت الأغنية سباق الأغاني ببرنامج أجمد 7 الساعة 7 على إذاعة "نجوم FM"، هذا الأسبوع.



وكانت القناة الرسمية للفنان عمرو دياب قد طرحت الأغنية منذ فترة، وحققت مشاهدات كبيرة وذلك عقب طرحها عبر خدمة إحدى شركات المحمول. "تحيرك" كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع ومكساج طارق مدكور.

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