الفنانة كارول سماحة تدعم التظاهرات بأغنيتها "لبنان"

قامت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بدعم التظاهرات اللبنانية، التي تملئ شوارع وميادين لبنان، بإعادة طرح أغنية “لبنان” عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر”.

أغنية “لبنان” من كلمات كارول سماحة، ألحان: محمد رحيم.

وتقول كلماتها: “قسموا لبنان، دمروا البلد

أكلوا المال العام، ورتوا الولد

إتحملنا اللي صار، كملنا المشوار

لنوصل سوا..

جمعتنا الاديان صلينا إلك

ضيعوا الإيمان ، زغروا البلد”.

وكانت التظاهرات اللبنانية احتجاجية وسط بيروت وانتقلت لتعم كافة المناطق اللبنانية، نتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، نظرا لموافقة الحكومة اللبنانية على مشروع قانون يفرض رسوما على تطبيقات الإنترنت التي تتميز بخاصية الاتصال المجانية مثل “واتس آب”، و”فيس بوك”.

وياتي ذلك نظرا لأن اللبنانيون يعتمدون في اتصالاتهم اليومية بشكل أساسي على برامج المحادثات عبر الإنترنت، عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات في لبنان، فقامت الحكومة اللبنانية بإقرار رسوم على استخدام هذه التطبيقات.

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