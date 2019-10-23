أحمد العوضى يصور "شديد الخطورة" فى مصر الجديدة

يصور الفنان أحمد العوضي عددا من مشاهد مسلسله "شديد الخطورة" الذى ينتمى لنوعية الـ7 حلقات فى إحدى شقق مصر الجديدة اليوم الأربعاء، ويستمر التصوير لمدة يومين وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور أخر لاستكمال التصوير.

والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، ويكتبه محمد سيد بشير، ويخرجه حسام على، ويعد المسلسل الأول من نوعه فى مصر الذي يقدم في سباعية وعبر أكثر من موسم للعرض بشكل حصرى على منصة watch it الرقمية، وينتمي لنوعية أعمال الأكشن.

ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال، وتناول عدة قضايا هامة، أبرزها عالم الهاكرز، و"الشائعات " التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومى للبلدان العربية، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة فى البلاد .

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حسنى شتا أحدث المنضمين لمسلسل "شديد الخطورة" لـ أحمد العوضى