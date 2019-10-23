تكريم "بلاك تيما"في مهرجان "الفلكلور الأفروصيني "

قررت إدارة الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر والمقرر إقامتها في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الحالي بمحافظة أسوان، وتكريم فرقة "بلاك تيما".

"بلاك تيما" هي فرقـة مصريـة تأسست فـي عـام 2004 تميـزت بالتنوع في الموسـيقي وأسلوبها الـذي يشـمل مجموعـة واسـعة مـن اساليب وإيقاعات النوبـة B&R والريغـي، والهيـب هـوب، ونجحـت الفرقـة فـي إعـادة إحيـاء ونشـر الأرث الفنـي العظيـم لمـدن أسـوان والنوبة في Theama Black، وتم ترشـيح Music World حفل توزيع جوائز لعام 2013 لجائزة أفضل Awards فرقة وأفضل فيديو كليـب.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وتستمر حتى 31 أكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثقافة وزارة السياحة المصرية، التي أدرجته في أجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة، التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فعالياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية؛ بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية.

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