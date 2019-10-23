انطلاق عرض "سواح" لكريم قاسم في بلجيكا وفرنسا كانون الثاني المقبل

يعرض فيلم سواح بطولة الفنان كريم قاسم بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصوله على 11 جائزة آخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، في دور العرض ببلجيكا وفرنسا بشهر يناير 2020 بعد عرضه في لوكسمبورج.

ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

ويجسد قاسم خلال الأحداث شخصية "دي جي" مصري لديه حفل كبير في بلجيكا، إلا أن الظروف تقف في طريقه وتمنعه من الوصول إلى هناك، ليصل في النهاية إلى دولة لوكسمبرج، والتى يقابل فيها العديد من المشكلات.

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