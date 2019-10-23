محسن محيي الدين يستعد لعرض «محدش يقدر علينا» نوفمبر

يقوم المنتج والفنان محسن محيي الدين حاليًا بالعديد من جلسات العمل لدخول مسرحية كوميدية استعراضية بعنوان «محدش يقدر علينا» العرض خلال نوفمبر المقبل.

تدور أحداث المسرحية حول فكرة أن كل إنسان له حلم يسعى لتحقيقه بمساعدة آخرين، ويصبح حلمه نقطة ضعفه عندما يرى الآخرون لهفته في طلب المساعدة.

المسرحية بطولة وإخراج محسن محيي الدين ومجدى عبدالحليم وحنان عادل ومارتينا عادل وكريم الحسينى وعمرو خليل، كتابة وأغانى محمد عبدالواحد، ألحان محمد حافظ، وتوزيع على أحمد، الاستعراضات بمشاركة فريق كلاكيت

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