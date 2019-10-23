شيرين رضا تدافع عن الحيوانات قائلة "الرحمة يارب"

القاهرة – لايف ستايل
تستمر الفنانة شرين رضا، في الدفاع عن حقوق الحيوان، وتطلب من الناس الرحمة للمخلوقات الضعيفة، ونشرت، تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقالت "رضا"، "الرحمة يا رب، تخيل حد بيرميلك أكل وانت جعان ففرحت بالأكل وجريت تاكله بس الأكل طلع فيه سموم أو تخيل نفسك قطة حامل ولدت ادام باب البيت فراحوا أخدوا منك ولادك ورموهم في الزبالة، على فكرة هما زيك بيحسوا مش لعبة بلاستيك وخد بالك ان ربنا رحيم مخلقهمش عشان تشوطهم برجلك ولا تسممهم ولا تحرمهم من أطفالهم، كل اللي بنطلبه لو مقدرتش ترفق بالحيوان كف إيدك عن أذيتهم".
جدير بالذكر، أن الفنانة شيرين رضا، شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، ونيللي كريم، وتارا عماد.
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