تصوير "الوحوش المذهلة3" في شباط المقبل

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الجهة المنتجة لسلسة أفلام "fantastic beasts" عن انطلاق تصوير الجزء الثالث منه، خلال شهر فبراير من العام المقبل، على أن يتم طرحه بالسينمات يوم 12 نوفمبر لعام 2021.
"fantastic beasts" فيلم مغامرات خيالي، عُرض الجزء الأول منه في شهر نوفمبر من عام 2016 من إخراج ديفيد ياتس، وهو مأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، للكاتبة البريطانية ج. ك. رولينج، وهو من نطاق سلسلة هاري بوتر، وتبدأ أحداثه قبل 70 سنة من أحداث هاري بوتر، ويتحدث الفيلم عن نيوت سكاماندر، الباحث في علوم الوحوش والمخلوقات السحرية.
والفيلم من إخراج دايفيد ييتس، وبطولة كل من إيدي ريدماين، كاثرين واترستون، عزرا ميلر، أليسون سودول، كويني غولدشتاين، دان فوجلر.
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