باسم سمرة مساعد رئيس عصابة في فيلم "أشباح أوروبا"

يصور الفنان باسم سمرة مشاهده ضمن أحداث فيلم "أشباح أوروبا" خلال مطلع شهر نوفمبر المقبل، ومن المحتمل طرح الفيلم في موسم منتصف العام الدراسي المقبل.



ويجسد دور "حكيم" مساعد رئيس العصابة ضمن الأحداث، ويواجه العديد من الأزمات والمشاكل يسعى لحلها برفقة أعضاء العصابة، كما أنه مسئول على التخطيط لعمليات النصب والسرقة.



وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.



الفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.

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