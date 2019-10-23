شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة الذراع اليمنى لرئيس عصابة " أشباح أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان باسم سمرة تصوير مشاهده فى فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى فى الديكورات الخاصة بالعمل، حيث يجسد دور الذراع اليمنى لرئيس العصابة خلال الأحداث ويدعى "حكيم"، فهو المخطط والمدبر لكل ما يحدث من سرقة ونصب وقتل خاصة وأنه يظهر ضيف شرف بـ4 مشاهد فى الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين وهما شقيقتان توأم.

ويصور فريق العمل 80 % من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، وتتلقى هيفاء تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب في أحداث الفيلم.

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أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.