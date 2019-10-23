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صور.. استقبال حافل لأشرف عبد الباقى ونجوم مسرح مصر فى موسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مساء أمس الثلاثاء النجم أشرف عبد الباقي ونجوم "مسرح مصر" الي مدينة الرياض بالمملكة العربية ، في إطار مشاركتهم ضمن فعاليات موسم الرياض المستمر لمنتصف ديسمبر المقبل في العديد من المناطق داخل الرياض.

وكان في استقبال عبد الباقي ونجوم مسرح مصر العديد من محبيهم في الرياض والعديد من الصحفيين والإعلام السعودي، والذي أبدى ترحيبه الكبير بالفرقة، ومن ثم أقيم لهم مؤتمرا صحفيا تعليقاً على مشاركتهم بموسم الرياض.

وسيقدم عبد الباقي ونجوم المسرحية عرضهم الرسمي بموسم الرياض ابتداءً من يوم الخميس 24 وحتى يوم الاحد 27 أكتوبر الجاري، قبل العودة لمصر لاستكمال الموسم السابع والاخير لهم.

يُذكر أن موسم الرياض بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.

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