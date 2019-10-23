شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر للسياسيين اللبنانيين :احترموا حالكم ..من غيركم لبنان راح يبقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة اللبنانية مادلين طبر دعمها للمظاهرات والمتظاهرين في ساحة الشهداء، وقالت مادلين في فيديو أنها باقية إلي جوار المتظاهرين وأنه اذا كان المسئولين يعاندون فالمتظاهرين أكثر عندا ولن يتخلوا عن مطالبهم موجه كلمة للمسئولين، حيث قالت احترموا حالكم عيب دي إرادة شعب ماتخافوا علي الفراغ الدستوري في غيركم ولبنان راح يبقي".

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وكانت فضائية العربية أفادت فى خبر عاجل لها، 7 إصابات فى صفوف المتظاهرين بالنبطية جنوب لبنان، على خلفية الصدامات التى نشبت بين عناصر بلدية النبطية ومتظاهرين أمام السراى الحكومى بلبنان.

وكانت وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن، أكدت أن محاولات الجيش لفتح الطرق هى لتسهيل حركة المواطنين، لافتة إلى أن تعليماتنا لقوى الأمن الداخلى هو حماية المواطنين والأملاك العامة.