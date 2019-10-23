شكرا لقرائتكم خبر عن محدش بيشغلها عن أطفالها.. جينيفر جارنر من حفلاتها إلى متابعة أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد جينيفر جارنر واحدة من أهم النجمات اللاتي تحظى رعاية أطفالهن على أولوياتهن، حيث باتت أيقونة لكثيرين ممن يروها أحد القلائل ممن لا تؤثر الشهرة عليهن سلباً تجاه طفليها.



جينيفر جارنر

جينيفر جارنر ظهرت خلال الساعات الماضية حريصة كعادتها علي اصطحاب ابنائها من المدرسة، وذلك رغم أنها في اليوم السابق كانت داخل مدينة لوس انجلوس من أجل حضور مراسم حفل InStyle Awards الذي حضره العديد من النجوم.

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جينيفر جارنر 2

جارنر ظهرت خلال الصور التي نشرها موقع الديلي ميل الشهير وهي تنتظر أبناءها أثناء خروجهم من المدرسة، بالإضافة إلي اهتمامها بالسير معهم طويل وفقاً لما نشره التقرير الذي أوضح أيضاً أن النجمة الشهيرة دوماً ما تجعل أطفالها علي رأس أولوياتها دائماً مهما كانت درجة إنشغالها، وهو ما أثبتته مؤخراً بإصرارها علي استقبالهم رغم أعمالها في اليوم السابق.