شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ألبوم Adele الجديد.. 2.57 مليار مشاهدة لأغنية Hello في 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية hello الشهيرة للمطربة العالمية Adele أكثر من 2 مليار و579 مليون مشاهدة منذ طرحها في أكتوبر عام 2015.

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لأشهر أغنية للمغنية العالمية، والتي نجحت من خلالها في المشاركة ضمن أكثر الأغاني تحقيقًا للمشاهدات عبر موقع يوتيوب الشهير.

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وتستعد المطربة العالمية لطرح البومها الجديد والذي سيأتي بعنوان perky as hell بعد توقف دام لسنوات عن طرح ألبومات، في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

ومن المرجح أن يضم الألبوم الجديد العديد من الأغاني المرتبطة بالعاطفة، التي تميزت بها النجمة في ألبوماتها السابقة والتي طرحتها فى عمرها الـ 19 والـ 20 والـ 25 الذي لن يختلف كثيرًا في الألبوم الجديد الذي يأتي وهى بعمر الـ31.