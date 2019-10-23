شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. إميليا كلارك تروج لفيلمها الجديد Last Christmas ببرلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية إميليا كلارك، في الحفل الافتتاحي لفيلمها الجديد Last Christmas، في مدينة برلين بألمانيا اليوم، بفستان أزرق اللون.

والتقطت عدسات المصورين صورًا للنجمة العالمية التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 33، تزامنًا مع افتتاحية فيلمها الجديد في المدينة الألمانية اليوم.

وحرصت كلارك، على نشر مقطع فيديو لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها، أمام بعض من الدونتس، وممسكة في يديها زجاجة من النبيذ الأحمر قبل الشروع في فتحها للاحتفال، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وتنتظر كلارك طرح فيلمها الجديد Last Christmas ‏الذى سيصل دور العرض المختلفة في 8 نوفمبر المقبل، ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.

الفيلم من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدور العمل في إطار الدراما والرومانسية، وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

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