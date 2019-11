شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تزيل الستار عن ملامح أغنيتها الجديدة Don’t Start Now والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت المطربة العالمية دوا ليبا، الستار عن ملامح أغنيتها الجديد التي تأتي بعنوان Don’t Start Now، والمقرر طرحها قريباً عبر قناتها الرسمية.

ونشرت النجمة صاحبة الـ 25 عاماً، مقطع فيديو قصيرا من الفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديد، لتشويق جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

ليبا تمتلك شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت حياتها المهنية فى 2015 وقدمت حتى الآن عددا كبيرا من الاغنيات الناجحة، ومن أبرزها "New Rules" و"kiss and make up" و"blow your mind" و"be the one"، وغيرهم.