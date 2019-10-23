شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك حزينة بعد انتقادها بسبب GOT.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الممثلة الأمريكية إميليا كلارك تشعر بالحزن بسبب التعليقات السلبية التي حصل عليها الموسم الثامن من GOT، بالرغم من انتهاء العمل في مايو الماضى.

وصرحت كلارك بأنها ما زالت تشعر بالأسى والحزن بسبب التعليقات السلبية التي حصل عليها الموسم الثامن، بالإضافة إلى أنها تشعر بالأسى على ديفيد بنيوف ودان فايس لمؤلفى العمل، حيث ان أغلب التعليقات أصابتهم بشكل مباشر.

كما أنها أضافت أنه بالتأكيد الكثير من زملائها من فريق الممثلين يشعرون بنفس شعورها، ولكنهم لا يظهرون ذلك، وأكدت كلارك أنها تعرف أن نهاية المسلسل لم تكن كما تمناها متابعى العمل منذ الموسم الأول، ولكن هذا فن، وبالتأكيد أنه لن يرضى الجميع، حسبما كشف التقرير الذى نشر على موقع " vulture ".

ولعبت كلارك دور دينيريس تايجريان " أم التنانين " في المسلسل منذ موسمه الأول إلى أن أسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.