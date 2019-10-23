"فاتحني ليزوج فايزة كمال ومحمد منير".. مراد منير يحكي ذكرياته مع صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مواقف إنسانية عديدة عمقت صداقة المخرج مراد منير بالفنان صلاح السعدني، إلى جانب تعاونهما في عدة مسرحيات، منها: "الملك هو الملك" و"الدخان" و"اتنين في قفة"، ومع احتفالنا اليوم بعيد ميلاد السعدني السادس والسبعين، كشف صديقه المخرج الكبير عن بعض مواقفه النبيلة معه:

المخرج مراد منير بدأ حديثه لـ"الخليج 365" برسالة تهنئة لصديقه، وقال: "يا حبيبي يا صلاح.. العمر الطويل ليك، ما تحرمناش من طلتك البهية، ويا رب دايما نشوفك

ونسعد بيك متألقاً كعادتك".

وعن ذكرياتهما معا، قال المخرج الكبير: "صلاح صاحب مواقف نبيلة كثيرة معي، وهو صديق صدوق بمعنى الكلمة، أذكر أنني عندما قدمت من إنتاجي مسرحية

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(ملك الشحاتين) للمرة الأولى، ذهبت إلى منزله، وساندني مساندة رهيبة، حتى أنه رفض أن يتقاضى أجرًا، واتصل بنفسه بالفنان أبوبكر عزت ليشاركه بطولة المسرحية".

ويعود مراد منير إلى عام 1988 ليقول: "عندما كنت أعد لتقديم مسرحية (الملك هو الملك) أرسلت له النص ليقرأه، وأعجب به جدًا لدرجة أنه اتصل بي ليبدأ بنفس اليوم أولى بروفاتها، وبعدها انضم إلينا صديقنا الفنان محمد منير، ولاقت المسرحية نجاحًا كبيرًا امتد من وقتها، وحتى إعادة عرضها عام 2006".

وتابع ضاحكًا: "من المفاجآت التي حدثت عند عرض المسرحية، أنني لم أكن أميل مطلقا وقتها إلى الفنانة فايزة كمال (رحمها الله)، ومكنتش مستظرفها، وقال لى صلاح السعدني في إحدى جلساتنا: "تيجي نجوز فايزة لمحمد منير، هي بنت بريئة وجميلة الروح، وبعدها دارت بنا الأيام وتزوجت أنا من فايزة كمال بحضور منير وصلاح".

مسرحية "اتنين في قفة" أحد الأعمال التي جمعت أيضا صلاح السعدني وصديقه المخرج مراد منير، وعنها قال: "عندما ذهبت لتقديمها مع المنتج سمير خفاجي، كان على خلاف مع السعدني، لكنني أصررت على أن يكون بطل العمل هو صلاح، وانضم لنا فيما بعد الفنان علي الحجار".

"الدخان" مسرحية قام ببطولتها صلاح السعدني بمشاركة سمية الألفي، عن نص للكاتب ميخائيل رومان، وتحدث عنها مخرجها منير مراد، وقال: "بأحد مشاهد العمل كان صلاح السعدني يبكي بكاءً شديدًا، ويجعل كل من بالمسرح يبكي معه في كل ليلة، والسبب في ذلك إنني طلبت منه قبل أداء المشهد أن يتذكر مواقف ما في حياته نربطها بالمشهد وأحداث المسرحية، وتفاعل جدًا مع ذلك وكان يبكي بشدة".