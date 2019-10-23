"حد عنده عوامة وزة.. والخواجه بيعمل ايه".. هكذا تفاعل الفنانون مع أزمة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تفاعل نجوم الفن مع أزمة مياه الأمطار التي ضربت مصر، أمس الخميس، وجاءت ردود الفعل بين السخرية من الأزمة وبين محاولة وضع حلول تمنع عدم تكرارها.

ونرصد لكم في هذا التقرير تعليقات نجوم الفن:

إسعاد يونس

نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها تسخر بها من أزمة الأمطار.

وكتبت إسعاد: "عندي مشوار في مدينة نصر ، حد عنده عوامة وزة؟".

مها أحمد

نشرت الفنانة مها أحمد عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" فيديو ساخرا علقت من خلاله على توقف الحركة المرورية في القاهرة الكبرى بسبب مياه الأمطار.

ونشرت مها احمد فيديو لفيلم تيتانيك وعلقت على الفيديو: "قلتلك بلاش مدينة نصر يا شاك".

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نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة كتب بها: "حد يقوللنا إيه مشكلة بلاعات الصرف في الشوارع.. نشوف الخواجة بيعمل إيه ونعمل زيه سواء في بنيتها الأساسية أو أماكنها أو صيانتها ومتابعتها ولماذا لم نستبدل الأغطية البلاستيكية بالأغطية الحديدية التي تتعرض للسرقة".

شيرين رضا

كتبت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها على تويتر قائلة:"غرقنا في شبر مية وهزرنا وضحكنا، بس في الاخر يجب محاسبة المحليات اساسيات الحياة مش رفاهية بنطالب بيها، وربنا يرحم من توفى".

أروى جودة

علقت أروى جودة على مقطع فيديو انتشر بقوة يرصد كيف غرقت الشوارع تماماً بمياه الأمطار، حيث كتبت تعليقاً عبر حسابها على إنستجرام: "هو ينفع نحوش المياه دي؟ نبتدي نستغل الظروف الجوية بطريقة إيجابية وذكية.. زي ما عملنا مع الطاقة الشمسية وطواحين الهوا".

وشهدت مناطق شرق القاهرة أمس سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى غرق عدة شوارع وغلق نفقى العروبة والثورة، بمصر الجديدة، حيث دفعت اجهزة محافظة القاهرة بنحو 80 سيارة ومعدة شفط للمياه.

- أبلة فاهيتا

نشر الحساب الرسمي لأبلة فاهيتا تغريدة ساخرة تعلق بها على توقف الحركة المرورية في القاهرة الكبرى بسبب مياه الأمطار.

وكتب الحساب: "يعلن نادي أرامل ومطلقات سانت فاطيما عن توافر عدد ٢ جندولا لنقل العضوات من نهر العروبة لبر الأمان.. برجاء ارتداء المشمع وعدم ملامسة السائق"

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