هكذا علق أحمد صلاح حسني على قائمة المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على قائمة المنتخب الأوليمبي، التي أعلنها الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

وكتب حسني: "قائمة محترمة والله جيل إن شاء الله زي الفل وإن شاء الله يكون امتداد للمنتخب الأول لو تم خلط المنتخبين بذكاء وبخطة مستقبلية جيدة قائمة علي عدد مباريات تدريجية محترمة أعتقد سيكون لدينا منتخب مميز في السنوات القادمة .. بالتوفيق".

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، يقلصها إلى 21 لاعبا يوم 29 أكتوبر، موعد تقديم القوائم النهائية.

ووأتت القائمة كاملة كالتالي..

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حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك) – مصطفى شوبير (الأهلي)

الدفاع: أسامة جلال (إنبي) – محمود مرعي (وادي دجلة) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان "بيكام" (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – محمد صادق (الإسماعيلي) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – أحمد أيمن (الإسماعيلي) – كريم العراقي (المصري)

الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (الإنتاج الحربي) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) – أحمد حمدي (الجونة) – رمضان صبحي (الأهلي) – طاهر محمد (المقاولون) – إمام عاشور (الزمالك) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي) – محمد محمود (الأهلي)

الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة) – ناصر منسي (طلائع الجيش).