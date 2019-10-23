شيرين رضا تنشر صورًا مع الكلاب: "أعطهم بعض الحب لأنهم يستحقون"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور مع الكلاب من زيارتها الأخيرة لمؤسسة حماية الحيوان.

وكتبت شيرين رضا في تعليقها على الصور: "الصور من زيارتي الأخيرة لمؤسسة حماية الحيوان، لا استطيع أن أعبر عن كمية الحب الحقيقي التي حصلت عليها".

وتابعت شيرين رضا: "لو تقدر تأوي كلب مشرد أو قطة لا تتأخر، أعطي هذه الحيوانات الجميلة بعض الحب، أنهم يستحقون هذا الحب".

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وكانت شيرين رضا قد لبت مؤخرا دعوة إحدى الفتيات، التي طلبت منها في تدوينة نشرتها على "تويتر"، مشاركتها مع المصنع الذي تعمل به، لإطعام وعلاج الكلاب الضالة في الشوارع.

وقالت شيرين، في تصريحات سابقة لها، إن ملاجئ الكلاب تقوم بأخذ الكلاب من الشوارع من أجل العناية والاهتمام بها، مضيفة، “أما بشوف أكثر من 502 كلب بيتأذوا من البني آدمين، مبعرفش مين البني آدم ومين الحيوان”.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا، كان فيلم " الفيل الأزرق 2"، مع الفنان كريم عبدالعزيز.