فيديو| نجيب ساويرس ونجوم الفن يحتفلون بنجاح "حبيبى يا ليل" مع "أبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفل المنتج محمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة جاما ميوزيك، بالنجاح الساحق الذى حققه فيديو كليب "حبيبى يا ليل" للنجم "أبو" وحصده لأكثر من 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب في أقل من يومين.

وفور عرض كليب "حبيبى يا ليل" على الشاشة فى مكان الاحتفال تعالت صيحات الجميع مطالبين "أبو" بالغناء، فلبى طلبهم، وغنى معه المهندس نجيب ساويرس ويسرا وتارا عماد.

وحضر الحفل أيضا السينارسيت تامر حبيب والنجمة بشرى وعمرو منسي.

Advertisements

"حبيبي يا ليل" من كلمات وألحان أبو وتوزيع روبرت كمال، وأخرجت الكليب مريم أبو عوف.

وصور أبو كليب الأغنية على مدار يومين في قاعه سيد درويش بالهرم، بمشاركة تارا عماد، ومجموعة من أطفال معهد الباليه.