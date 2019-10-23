محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
طرحت الفنانة الشابة كارمن سليمان، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "تفنن".
الأغنية من كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران، وهندسة صوت جاسم محمد".
وتستعد كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي، يوم 11 نوفمبر المقبل، في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية.
ويعرض حاليا مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، والذي تشارك كارمن سليمان في تقديم التتر الخاص به، ويقدم التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "تفنن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.