فيديو| كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "تفنن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرحت الفنانة الشابة كارمن سليمان، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "تفنن".

الأغنية من كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران، وهندسة صوت جاسم محمد".

Advertisements

وتستعد كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي، يوم 11 نوفمبر المقبل، في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض حاليا مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، والذي تشارك كارمن سليمان في تقديم التتر الخاص به، ويقدم التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي.