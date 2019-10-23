تراند اليوم : حذفت منشورها عن الأمطار.. رانيا فريد شوقي: مفيش حد عنده ضمير في البلد...

وكانت الفنانة المصرية قد كتبت على حسابها في فيسبوك، بحسب ما تم تداوله في العديد من الصحف والمواقع المصرية : " حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت قال مهندس قال بلوه واتبلينا بيها.. منك لله البيت غرق مية واكباس الكهربا نزل منها مايه وربنا يستر.. ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيس منك لله وكل إنسان معندوش ضمير في البلد وهموا الفلوس وبس، حسبنا الله ونعم الوكيل".
بينما صرحت لليوم السابع قائلة : ربنا ستر إمبارح ولم يحدث ماس كهربي في المنزل بأكمله، والحمد لله كنا موجودين في المنزل وفصلنا المفتاح الرئيسي للكهربا، بعدما وجدنا المياه تتساقط منه، مضيفة الموضوع عدى على خير بدون أذى لأي أحد.
يذكر أن سلطات مطار القاهرة، قررت تأجيل بعض رحلات الطيران، بعد سوء الأحوال الجوية، وسقوط أمطار شديدة مساء أمس لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين علي متن هذه الرحلات حفاظا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.
وشهدت صالات المطار تعثر عدد من المسافرين وشل حركتهم، بصالة رقم واحد في مطار القاهرة الدولي، ووجد المسافرون صعوبة في التنقل داخل الصالة، التي أدى هطول الأمطار بغزارة فيها إلى عدم التحرك بحرية أثناء تنقلهم وتخليص الأوراق الرسمية لدخولهم إلى البلاد.
كما تم تعطيل الدراسة اليوم في جميع المدارس والجامعات بجميع المحافظات.