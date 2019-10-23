تراند اليوم : 600 ألف جنيه مصروفات مدرسية لتوأم عز وزينة تثير ضجة في مصر...

حالة من الجدل أثارتها قيمة المصروفات الدراسة لتوأم الفنانة زينة والفنان أحمد عز، بعد حكم المحكمة في مارس الماضي بمضاعفتها لتكون الأكبر في تاريخ القضاء المصري.

ويذكر أن هذا التوأم أثار جدل لسنوات في مصر، حيث أنكر عز أبوية الطفلين، وبعد صراع في المحاكم نجحت زينة في ضم أبوية التوأم للفنان الشهير.

وبالرجوع إلى قيمة حضانة التوأم، فقدمت الفنانة طعنا على قرار إلزام عز بدفع 30 ألف جنيه مصري فقط، وقالت إن المبلغ لا يتناسب مع راتب عز، واستجابت المحكمة لها وألزمت الفنان ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني "600 ألف جنيه مصري" لطفليه من الفنانة زينة كمصروفات مدرسية للتوأم اللذين يلتحقان بمدرسة دولية في مصر.



وأثار الرقم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، كمصروفات دراسية في الوقت الذي تعاني فيه المدارس والطلاب من المستوي المالي.