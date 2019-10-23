ماليكا أورورا تحتفل بذكرى ميلادها الـ44 بوجود نجوم بوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - تحتفل نجمة بوليوود ماليكا أورورا Malika Arora بذكرى ميلادها لـ44 اليوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، وقد أقامت لهذه المناسبة حفلة في مومباي دعت فيها أهم نجوم بوليوود مثل أرجون كابور Arjun Kapoor، وراجكومار راو Rajkummar Rao، وشيلبا شيتيShilpa Shetty، وكارينا كابور Kareena Kapoor وغيرهم.

وعبّر الكثير من نجوم بوليوود عن محبتهم لأورورا مقدمين لها أطيب الأمنيات :

ماليكا تتوسط أرجون كابور ورامبال

النجم أرجون رامبال Arjun Rampal تمنى لصديقته ماليكا عيد ميلاد سعيدًا ناشرًا صورة له برفقتها، والنجم أرجون كابور على حسابه الخاص عبر انستقرام.

ماليكا وشقيقتها وكارينا كابور



النجمة كارينا كابور نشرت صورة من الحفل مع ماليكا وشقيقتها أرميتا أورورا Amrita Arora.

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ماليكا وشيلبا شيتي

النجمة شيلبا شيتي نشرت صورة برفقة ماليكا أورورا من حفل ميلاد الأخيرة متمنية لها عامًا سعيدًا أيضًا.

راجكومار راو وماليكا أورورا

كما أنّ النجم راجكومار راو نشر صورة مع ماليكا في عيد ميلادها على حسابه الخاص في انستقرام.



وهنا نعرض أهم معلومات عن ماليكا أورورا لمناسبة ذكرى ميلادها:

ماليكا أورورا

ولدت ماليكا في مومباي لأم مالايالمية، وأب بنجابي. وقد عمل والدها في البحرية التجارية. وأختها الصغرى، أمريتا أرورا هي ممثلة في بوليوود.



تم اختيار ماليكا كإحدى الفنانات الاستعراضيات، عندما بدأت قناة " إم تي في " عملها في الهند. ثم ارتقت لتعمل كمحاورة على ام.تى.في الهندية، لتصبح أشهر ممثلة، وعارضة أزياء في الهند.



هي زوجة فنان بوليوود أرباز خان الذي قابلته أثناء تبادل لإطلاق النار بإعلان قهوة. وانجبا ابنًا أسماه "أرهان".



شقيقتها الممثلة أمريتا أرورا، وأصهارها أيضًا ممثلون، سلمان خان وسهيل خان. وأبو زوجها هو كاتب السيناريو الشهير السيد "سليم خان".



ظهرت ماليكا في البرنامج التلفزيوني ناتش بيلي، بوصفها أحد الحكام الثلاثة، وأذيع البرنامج على الهواء على ستار وان في منتصف 2005.



كما حكمت ماليكا في برنامج زارا ناتشك ديكا كحكم مع الممثل الهندي شانكى باندي.