بعد تغريدته الساخرة عن مظاهرات لبنان.. نجيب ساويرس يهاجم الإعلامية ليليان داود

هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الإعلامية اللبنانية ليليان داود ووصفها ب”ناكرة الجميل“، بعدما انتقدت تغريدته الساخرة عن تظاهرات لبنان.

وكان ساويرس نشر تغريدة تقول: ”قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن“. لترد عليه ليليان: ”‏سقطة كبيرة للأسف“، وحينما أخبرها أحد المغردين بأنه اعتذر عنها نفت ذلك ليرد عليها رجل الأعمال بالقول ”حتى إنتى يا بروتوس.. عيب عليكي.. لو مشفتيش مش مشكلتي … اعتذري إنتي بقه“.

لكن رد ساويرس لم يرق لـ“ليليان“ التي قالت له ”‏‎‎مش إلك هالأسلوب، أنت أكبر من هيك.. صح؟“. ليأتي الدور على رجل الأعمال المصري ويقول ”‏لا ده كلامي وأسلوبي ولقد تجاوزتي ونسيتى ! والكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة“.

يذكر أن ليليان داود كانت تعمل مذيعة في مصر، وتحديدًا في قناة ”أون تي في“ التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، لكن تم ترحيلها إلى بلادها وقيل إنه بسبب انتقادها الرئيس عبدالفتاح السيسي.