وزيرة الثقافة تكرم الفائزين في مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الاحتياجات الخاصة

نظم صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" برئاسة الدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، مساء

اليوم، احتفالية كبرى لتكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة "المواهب الذهبية"، بمسرح الجمهورية بوسط القاهرة.

حضر الاحتفالية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وعدد من نجوم الفن والثقافة وأعضاء مجلس النواب.

بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني المصري، وعرض فيلم تسجيلي عن الموسم الثاني لمسابقة المواهب الذهبية، الذي استعرض مراحل المسابقة والمشاركين فيها من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ولفت إلى الموسم الأول الذي نظمته جمعية "البلد اليوم"، العام الماضي 2018 الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الفائزين في المسابقة، وأثنت على ما قدم خلال المسابقة من اكتشاف لعدد من المواهب التي تثري الحياة الثقافية والمجتمعية وتثبت أهمية الروح والإصرار والمثابرة من أجل تحقيق الأهداف

رغم كل التحديات.وقال رئيس صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، الدكتور فتحي عبد الوهاب، إن توجيهات القيادة السياسية والحكومة دائما تركز على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على النماذج الناجحة منهم، ليكونوا مثالا يحتذى به.وأضاف عبد الوهاب أن اهتمام وزارة الثقافة اليوم بتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد حرصها على دعم الأشخاص ذوي القدرات الخاصة كل عام وليس فقط العام الماضي الذي أعلنه الرئيس السيسي عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.وأشار عضو مجلس النواب ورئيس جمعية "البلد اليوم" الدكتور محمد عبد الغني ، إلى أن الموسم الثاني للمسابقة شهد تنافسا بين 600 متسابقاوأضاف:نحتفل اليوم بختام المسابقة التي وعدنا بتكرارها والتي تهدف لإسعاد تلك النماذج المثابرة التي تبذل جهودا كبيرة في المجتمع، مردفا : هؤلاء الأشخاص يمثلون لنا نماذج ملهمة في قوة الإرادة تجبر الجميع على احترامها والاقتداء بها.وقالت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسابقة العام الماضي وأقيم الحفل الختامي له أكتوبر الماضي على مسرح الجمهورية أيضا، دفع الجمعية لإطلاق الموسم الثاني بداية من يوليو الماضي.

وأضافت صابر، أن الموسم الثاني برعاية وزيرة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، تقدم له العديد من طلاب المدارس وتم إجراء مرحلة اختبارات الأداء في عدد من المحافظات التي سافر إليها أعضاء لجنة التحكيم ومنها الجيزة والإسكندرية والمنصورة.

وأوضحت أن المسابقة شهدت العديد من المواهب المتميزة من عدد من المحافظات المصرية منها ومطروح وقنا، وشارك فيها أعضاء جدد من لجنة التحكيم، في اختيار الفائزين الذين سيتم تكريمهم في احتفالية كبيرة على مسرح الجمهورية.

وضمت لجنة التحكيم التي ترأسها أ.د مصطفي محمد، المشرف على بيت الغناء العربى "قصر اﻷمير بشتاك"، كلًا من أ.د علاء فتحي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، والمايسترو أ.د. مدحت عبد السميع أستاذ آلة الكمان وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وأ.د سحر سيد أمين استاذ دكتور بقسم الآداء شعبة بيانو بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وأ.د نسرين رشدي وكيل المعهد العالي للموسيقي الكونسرفتوار أكاديمية الفنون، وأ.د أحمد عبد الله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الاوبرا.

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