صور.. شيرين رضا تدعم إنقاذ الحيوانات المشردة وحمايتهم

دعمت الفنانة شيرين رضا إنقاذ الحيوانات المشردة، حيث نشرت بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت شيرين، من خلال الصور برفقة بعض الكلاب الأليفة في إحدى مؤسسات لحماية الحيوانات الأليفة المشردة.

وأعربت الفنانة شيرين عن أهمية دعم الحيوانات من الكلاب البلدي، قائلة: "لا أستطيع التعبير عن مقدار الحب الحقيقي الذي كان لديّ. إذا كنت تستطيع إنقاذ

كلب بلا مأوى أو قطة تعتمدها دائمًا ولا تشتريها أبدًا ، فأظهر بعض هذه الحيوانات الجميلة بعض الحب، فهي تستحق أن تكون محبوبًا".

يذكر أن الفنانة شيرين رضا شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" وهو بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد

نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

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