حمادة هلال يكشف حقيقة استضافته في ملتقى أكسفورد الدولي لنسخته الثانية

نفى الفنان حمادة هلال مشاركته في ملتقى أكسفورد الدولي بنسخته الثانية، وهو مؤتمر الاستثمار السياحي و العقاري الدولي بمصر.
وأعرب الفنان حمادة هلال عن شدة انزعاجه بذلك الخبر الكاذب، حيث نشر البوستر الدعائي للشركة التي استغلت أسمه،عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ونفى هلال مشاركته بذلك المؤتمر قائلًا: "لم يتم الاتفاق مع هذه الشركه المذكوره بالصوره على حضور هذا المؤتمر وكل الدعايه
ومن ناحية آخرى يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "اوه لا لا"، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
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