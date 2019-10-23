حمادة هلال يكشف حقيقة استضافته في ملتقى أكسفورد الدولي لنسخته الثانية

نفى الفنان حمادة هلال مشاركته في ملتقى أكسفورد الدولي بنسخته الثانية، وهو مؤتمر الاستثمار السياحي و العقاري الدولي بمصر.

وأعرب الفنان حمادة هلال عن شدة انزعاجه بذلك الخبر الكاذب، حيث نشر البوستر الدعائي للشركة التي استغلت أسمه،

عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونفى هلال مشاركته بذلك المؤتمر قائلًا: "لم يتم الاتفاق مع هذه الشركه المذكوره بالصوره على حضور هذا المؤتمر وكل الدعايه

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اللي موجوده بمدينه شرم الشيخ لا اساس لها من الصحه ولا اعلم شيء عن التذاكر التي تباع لهذا المؤتمر ..وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد هذه الشركه لاستغلالها إسمي".

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "اوه لا لا"، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.