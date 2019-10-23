ليلي بونس تزيح الستار عن أحدث كليبتها مع ليانو

كشفت الفنانة العالمية ليلي بونس عن موعد طرح أحدث كليبتها بعنوان "los puti"، حيث طرحت برومو الكليب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووجهت ليلي رسالة شكر لكل من الفنانان العالميان فافيان لوفو، وليانو، وذلك بعد مشاركتها معهما بالكليب.
يذكر أن الفنانة العالمية ليلي بونس طرحت سابقًا كليب بعنوان "Bloqueo"، ويشاركها فيالغناء الفنان العالمي فويجو، كما كسر الكليب حاجز الـ 42 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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