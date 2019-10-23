فيديو.. بريتي ماتش تطرح أحدث كليبتها "Me Necesita"

طرحت الفرقة العالمية بريتي ماتش أحدث كليبتها بعنوان "Me Necesita"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويشاركها في الغناء الفرقة العالمية سي إن سي أو. ويشاركها في الغناء الفرقة العالمية سي إن سي أو. يذكر أن الفرقة العالمية بيرتي ماتش طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "Phases"، وكسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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