بعد غرق منزلها فى مياه الأمطار.. رانيا فريد شوقي: حسبي الله ونعم الوكيل

علقت النجمة رانيا فريد شوقي، على حادث منزلها الذي تعرض للغرق نتيجة السيول، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعربت رانيا عن شدة غضبها من مهندس ديكور منزلها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت

قال مهندس قال بلوه و اتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه و اكباس الكهربا نزل منها مايه ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي منك لله و كل انسان ماعندوش ضمير في البلد و هموا الفلوس و بس".

Advertisements

ومن ناحية آخرى تشارك في بطولة مسرحية "الملك لير"، وهي من إخراج تامر كرم، وبطولة كل من يحيى الفخراني، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، مجدي كامل، الذي يلعب دور أحمد فؤاد سليم الذي ذهب أدى دوره الراحل فاروق الفيشاوي.