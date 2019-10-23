علقت النجمة رانيا فريد شوقي، على حادث منزلها الذي تعرض للغرق نتيجة السيول، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأعربت رانيا عن شدة غضبها من مهندس ديكور منزلها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيتقال مهندس قال بلوه و اتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه و اكباس الكهربا نزل منها مايه ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي منك لله و كل انسان ماعندوش ضمير في البلد و هموا الفلوس و بس".
ومن ناحية آخرى تشارك في بطولة مسرحية "الملك لير"، وهي من إخراج تامر كرم، وبطولة كل من يحيى الفخراني، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، مجدي كامل، الذي يلعب دور أحمد فؤاد سليم الذي ذهب أدى دوره الراحل فاروق الفيشاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غرق منزلها فى مياه الأمطار.. رانيا فريد شوقي: حسبي الله ونعم الوكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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