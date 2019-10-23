شاهد.. جيهان خليل في الجيم

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، صورة لها داخل الجيم، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهرت من خلالها بملابس رياضية، والتي نالت إعجاب محبيها والجمهور. ويذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، مع النجم محمد رجب في موسم الرمضاني 2019. محمد رجب في موسم الرمضاني 2019.

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