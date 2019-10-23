د. عاطف إمام : رتيبة الحفنى حولت الدراسة من هواية لشهادات معتمدة فى العالم

كانت بداية الاهتمام بإنشاء كيان لتعليم وحفظ الموسيقى في عام 1929، على يد الملك فؤاد الأول، وتخصيص مبنى له في شارع رمسيس، ثم أوصى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1959 بإنشاء معهد دراسات الموسيقى العربية، ويهدف إلى النهوض بالموسيقى العربية وتطويرها، وإعداد وتخريج فنانين متخصصين في العلوم الموسيقية العربية وفنونها.

وتتبع المعهد فرق أم كلثوم للموسيقى العربية

والإنشاد الديني، ويتكون من العديد من الأقسام منها: الغناء العربي والآلات والتأليف والقيادة وعلوم الموسيقى العربية، وأصبح المعهد أحد مكونات الأكاديمية عام 1969.

د. عاطف إمام شاهد عيان على انشاء المعهد العالى للموسيقى العربية فى اكاديمية الفنون، وكان أول دفعة من خريجى المعهد.

قال الدكتور عاطف إمام إن أكاديمية الفنون اثرت بشكل كبير فى الحياة الفنية فى مصر وخاصة

الموسيقية.

وأضاف أن معهد الموسيقى العربية الذى يتبع اكاديمية الفنون حالياً أهم كيان موسيقى فى مصر حاليا وينافس بقوة الكيانات الدراسية الموسيقية فى العالم.

Advertisements

وقال إن د. رتيبة الحفنى كافحت من أجل نقل المعهد العالى الموسيقى العربية الى اكاديمية الفنون الحالية، والذى كان يتبع محافظة القاهرة منذ إنشائه، وبدأ المعهد يتبع الأكاديمية فى صيف 1977.

وأضاف أن نقل معهد الموسيقى الى اكاديمية الفنون عام 1976 خلق حالة تحول لكل خريجي المعهد، أهمها أن الشهادة أصبحت معتمدة عالميا من أكاديمية الفنون، ومن وقتها تحول المعهد من كيان الموهبة ومجرد دبلومة إلى كيان التدريس والشهادات المعتمدة، وكانت فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية

تحمل اسم المعهد العالى للموسيقى العربية، وقتها وزير الثقافة يوسف السباعى أطلق اسم أم كلثوم على اسم الفرقة لتحمل اسمها، وعندما تحول المعهد من الى أكاديمية الفنون، اصبحت الفرقة الرسمية هى فرقة ام كلثوم للموسيقى العربية التابعة لأكاديمية الفنون، وقدمت أولى حفلاتها بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور رشاد رشدى رئيس اكاديمية الفنون وقتها وقدمنا أوبريت عيون بهية الذى لحنه جمال سلامة بطولة سوزان عطية ومحمد الحلو وياسمين الخيام ومحمد رؤوف وكان أول عرض تشارك به اكاديمية الفنون باسم فرقة ام كلثوم، ومن وقتها انطلقت الفرقة باسم الأكاديمية.

وأضاف أن المعهد العالى للموسيقى العربية جمع كبار نجوم مصر، وكان مدرسوه أحمد الحفناوى – عبد الفتاح خيري – سعد محمد حسن - أحمد فؤاد حسن - عبد الفتاح منسى - عبد الحكيم عبد الرحمن- عمر فرحات - مجدى بولس - عبد الحكم عبد الرحمن - كامل عبدالله - مصطفى كامل - توفيق محمود - محمود عفت - عبد المنعم عرفة.