عصمت يحيى : عبد الناصر والنميرى افتتحا أول عروض معهد الباليه

معهد يعد من أهم وأوائل المعاهد المتخصصة في هذا الفن، والذي يهدف إلى خلق جيل من الشباب يمارس هذا الفن الرفيع على أسس أكاديمية مدروسة، ويتكون من الأقسام التالية: تصميم وإخراج الباليه وطرق تدريس الباليه والرقص الشعبي العالمي والرقص المزدوج والرقص التاريخي والرقص الحديث.

عاصر الدكتور عصمت يحيى إنشاء معاهد أكاديمية الفنون منذ لحظاتها الأولى، وخاصة المعهد العالى للباليه، وتولى عمادة المعهد لفترتين متتاليتين، ورأس الأكاديمية لـ3 سنوات متتالية.

رصد عصمت يحيى كواليس انشاء الأكاديمية وقال: بعد ثورة 23 يوليو، قرر اللواء ثروت عكاشة -أول وزير ثقافة- بناء كيان فعال هدفه الاهتمام بالثقافة بوضع خطة وسياسات للاهتمام بالفنون والثقافة داخل مصر، وبناء عليه تم اتصاله مع الدول الاجنبية والاوروبية وعلى رأسهم روسيا، وكانت فى هذا الوقت الاتحاد السوفيتى وهو البلد المساعد لمصر فى ثورتها وفى الثقافة، وكانت روسيا هى الدولة التى قامت بإرسال الخبراء والمخرجين والمثقفين وأعضاء هيئة التدريس لمعاهد الكونسرفتوار والموسيقى والباليه والفنون المسرحية والموسيقى العربية وقام الروس بالمساهمة فى الانشاء والتدريس بمعاهد أكاديمية الفنون منذ 1959، وبناء عليه تم إرسال البعثات

إلى الاتحاد السوفيتي لدراسة فن وإخراج الباليه والعودة بحصولهم على درجة الدكتوراه للمصريين، وتم استبدالهم بالروس الموجودين بالأكاديمية المصرية.

وأشار عصمت يحيى إلى أن أكاديمية الفنون من أهم وأخطر الأكاديميات في الشرق الأوسط لأنها تمتلك 8 معاهد مختلفة، ولها أثر كبير على الفن والثقافة على المستوى القومى داخل جمهورية مصر خاصة، وعلى المستوى العربي والدولي والدليل أننا نجد كثيرا من مخرجين الدول العربية الحاليين، المدرسين والأساتذة فى أوروبا خريجين أكاديمية الفنون من معهد الباليه ومعهد السينما، لذا فهى لها أثر كبير على مستوى نشر الثقافة والفنون ومعرفة العالم العربي أو الدولة بماهية الفنون وتقدم مصر فى هذا المجال.

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وعن إنشاء المعهد العالى للباليه، قال طلبة معهد الباليه كانوا يدرسون بمعهد السينما منذ عام 1958، أى قبل انشاء الاكاديمية بسنة، بعدها انتقلوا لمبنى خاص بالباليه عام 1963، ويعد معهد الباليه اكثر المعاهد التى تأثرت بالتعاون المصرى الروسى، وتم ارسال البعثات

بشكل كبير، وتم تقديم اول باليه على مسرح الاوبرا المصرية الذي قام بإخراجه واحد من اكبر مخرجي الباليه فى العالم وفى روسيا، وتم عرضه بحضور رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر وكان ضيفه جعفر النميرى رئيس دولة السودان وقاموا بافتتاح أول عرض لمعهد الباليه، وقاموا بافتتاح العروض القوية تحت اشراف الخبراء الروس، ثم تولى المصريون التدريس ومنهم الأساتذة ماجدة صالح، ماجدة عز، فوزى فهمى، عبد المنعم كامل، مايا سليم، عصمت يحيى، وجيه يوسف، وأضاف كانت أول عميدة للمعهد العالى للباليه، هى المرحومة عنايات عزمى، وتوالى بعد ذلك العمداء المصريون.

وقال عصمت يحيى: جاء إنشاء معهد الباليه باعتباره فن الخاصة، لم يكن منتشرا فى مصر على أساس أن الرقص حرام، لكن العمداء الذين تولوا المناصب اهتموا بنشر الباليه في جميع مراكز وأندية ومحافظات جمهورية مصر العربية، وكان انشاء اول فرع فى مدينة الإسكندرية، والإسماعيلية، ثم جميع النوادي والمدارس الابتدائية سواء الأجنبية أو القومية بدخول مادة الباليه والباليه الكلاسيكي فى المدارس وبالأنشطة الثقافية الموجودة بالنوادي والمراكز، ومن هنا انتشر فن الباليه وبعد حريق الأوبرا القديمة وانتقال الفنون كلها إلى دار الأوبرا الجديدة، تم نقل الثقافة والباليه والفنون والموسيقى والموسيقي العربية من خلال هذا المنبر، وتم انتشار الفن على مستوى جمهورية مصر العربية، وحتى الآن فى كل مكان نشاط الأكاديمية في نشر فن الباليه هو الأفضل على مستوى العالم.