تراند اليوم : مواعيد حفلات فرقة ماتيوس

مواعيد الحفلات:

الأحد ٢٧ أكتوبر٬ الثامنة مساءً بدار أوبرا القاهرة

الاثنين ٢٨ أكتوبر٬ الثامنة مساءً بقصر المنيل

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر٬ الثامنة مساءً بدار أوبرا الإسكندرية

تم أنشاء فرقة ماتيوس في عام 1991، وهي أصبحت من أشهر فرق في مجال الموسيقى لاستخدامها الآلات موسيقية تاريخية وبراعتها في دمج مُختلف الأنواع الموسيقية. في أكتوبر، ستقوم الفرقة بعروض مميزين في القاهرة والإسكندرية

الأحمر المتوسط

في سنة ١٨٦٩ تم افتتاح قناة السيوس٬ التي تخيلها الديبلوماسي فرديناند دي لسبس الذي كان يطمح إلى زواج الشرق مع الغرب. بمناسبة الذكرى الـ١٥٠ لهذا الحدث٬ ستقدم فرقة ماتيوس بقيادة جان كريستوف سبينوزي حفلتين موسيقية تذكارية بداري أوبرا القاهرة والإسكندرية٬ فضلا عن حفلة افتتاح مهرجان قصر المنيل للموسيقى الكلاسيكية.

وفقا لإستعارة العنوان٬ ستصلت فرقة ماتيوس الضوء على أوجه الشبه ما بين مناطق مختلفة على شط البحر الأببض والبحر الأحمر٬ التي شربت من نفس الينابيع وأثرت على بعضها البعض.

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تشكل هذا البرنامج كرحلة بين الشرق والغرب عبر ورقات موسيقية لمونتفيردي صاحب الرؤية ومعاصريه. تفوح عطور الشرق في هذه المجموعة من الأعمال التي اختارها قائد الفرقة٬ والعديد من الإرتجالات والزخراف٬ فلا شك في أنها ستبهر الجميع.

بعد أسبوع من الإقامة الفنية بمركز كوارتز ببريست٬ سيشارك الموسيقيون المصريون محمد أبو ذكري (عواد ومؤلف)٬ جون سامي نصيف (ناياتي) وعادل شمس الدين (عازف الإيقاع) مع فرقة ماتيوس لهذه السلسلة من الحفلات الغير مسبوقة.

برنامج:

مقتطفات من “تتويج بوبي” لكلاوديو مونتيفيردي

مقتطفات من “صلاة المساء” لكلاوديو مونتيفيردي

“رثاء الحورية” لكلاوديو مونتيفيردي

مزمور ” إنْ لَمْ يَبْنِ الرَّبُّ… / لَكِنَّهُ يُعْطِي حَبِيبَهُ نَوْمًا” لأنطونيو فيفالدي

مقتطفات من “الفصول الأربعة” لأنطونيو فيفالدي

اسكالاي لحمزة الدين

تو ياسيمي ـ أغنية من تراث قبرص

لونجا رياض لرياض السنباطي

موشح لما بدا يتثنى

كركديه لمحمد أبو ذكري