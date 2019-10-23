تراند اليوم : رجاء الجداوى وبوسى شلبى فى احتفالية المحور

أقام صالون المحور احتفالية بحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن العام وعلى رأسهم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء والكاتب الصحفى خالد صلاح والإعلامى محمد فودة ورجل الاعمال المهندس أحمد العبد.

كما جاء رجل الأعمال مدحت عبد الله والنجمة رجاء الجداوى والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبى وسيدة الأعمال جيجى العبد ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

وقال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، فى مستهل كلمته، : “إن البنائين هم الذين استعمرهم الله فى الأرض، وهؤلاء هم من هم نشاور عليهم فى مصر، ولذلك قررت أوسكار المحور هذا العام لتكريم البنائين فى مصر وعلى رأسهم المهندس محمد المرشدى رجل الأعمال”.

وأعلن الدكتور حسن راتب، عن جوائز “أوسكار المحور” لهذا العام، وتكريم رجل الأعمال محمد المرشدى، وحسن المرشدى ورامى المرشدى.