كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 09:58 مساءً - ظهرت الفنانة الأردنية عريب حمدان في فيديو جديد لفت أنظار المتابعين على عدد من الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وبدت فيه وهي تنظر إلى شاشة هاتفها مع القيام ببعض الحركات بواسطة وجهها. وأشارت إلى أنها خسرت الوزن وأن عليها الاستعانة بالفيلر من أجل نفخ خدّيها مجدداً.
ويشار إلى أن الفنانة فاجأت الجميع في وقت سابق بعدما كشفت صلة القربى التي تجمعها والفنانات ميس ودانا حمدان ومي سليم.
وكشفت أنها بنت عمها وأن مشاكل أسرية تمنع التواصل بينهن. ولفتت إلى أنها تابعت مي على “إنستغرام” من دون أن تقوم الأخيرة بالمثل.
واعربت عن سعادتها بنجاح ميس موجهة إليهم رسالة شددت فيها على صلة القربى بينهن.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. فنانة عربية تفقد خدّيها بسبب النحافة وتبحث عن حلّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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