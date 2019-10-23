كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 09:58 مساءً - تعرضت مراسلة قناة “الجديد” اللبنانية للتحرش على الهواء مباشرة أثناء تغطيتها لتظاهرات لبنان. وأثناء نقلها لما يحدث في الشارع ظل المتظاهرون يمرون بجانبها وأمام الكاميرا وكان أحدهم يلامسها مما جعلها تشعر بعدم راحة أثناء التغطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. مذيعة لبنانية تتعرض للتحرش على الهواء مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.