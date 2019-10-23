كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 09:58 مساءً - طالبت فتاة مصرية النساء المتزوجات بعدم الوقوف في وجه رغبة أزواجهن بالتعدد.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل قالت الفتاة إنها لا تجد مبررًا لرفض فكرة التعدد من قبل الكثير من النساء.
وتابعت أن عدد الفتيات أكبر من عدد الشباب، وأن التعدد هو الحل لمشكلة العنوسة.
وتسبب هذا المقطع في حالة من الجدل بين مرتادي مواقع التواصل، ففي الوقت الذي أيد البعض ما تقوله، اعتبر البعض أن هذا الكلام مجرد تنظير، وأنها لو كانت متزوجة ربما رفضت أن يتزوج زوجها مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا فتاة مصرية توجه رسالة للنساء المتزوجات: فيها إيه لو زوجك تزوج عليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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