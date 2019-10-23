نجاح المساعيد تثيرُ ضجةً واسعةً بعد عقد قرانها.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بنبأ عقد قران الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، على شخص غير معروف، حيث انتشر لهما مقطع فيديو وهما يرقصان فيه خلال حفل خاص بهما، دون تأكيد أو نفي من قبل "نجاح" حتى الآن.

ورقصت الشاعرة التي تحمل الجنسيتين الأردنية والإماراتية، مع زوجها الجديد، في حفل زفاف تبيّن من الفيديو أنه عائلي، حيث كان الحضور قليلًا، وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات من قبل بعض المعلقين على فرق العمر بين الزوجين حيث بدا أن "نجاح" تزيد عنه في السن كثيرًا.

وانتقد متابعون على السوشيال ميديا فرق العمر بين "نجاح" وزوجها الجديد، حيث تجاوز عمرها الـ 42 عامًا، في حين ظهر زوجها في العقد الثالث من عمره، بينما بارك صف آخر لهما الزيجة، ودخل المتابعون في اشتباك سويًا بسبب انتقاد فريق منهم مسألة فرق العمر والسخرية منها، ورفض البعض الآخر هذا الأسلوب في الانتقاد.

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وذكر البعض على موقع "تويتر" اسم الزوج ومعرفتهم به، مؤكدين أنه ضابط برتبة "ملازم" ويُدعى عامر ركاد السردي، دون تأكيد ذلك من مقرّبين أو من الشاعرة.

وكانت نجاح المساعيد زوجة رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وتطلقت منه بعدما أنجبت ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكنها أقدمت على الطلاق منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.

وجدير بالذكر أن "نجاح" لها العديد من البرامج الشعرية في عدد من القنوات والإذاعات الخليجية، وذلك قبل انقطاعها في 2006، ومنها برنامج نغم القوافي، وخيمة فبراير، وخيمة أبها، ونسايم ليل، وغيرها.