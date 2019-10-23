شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر نادت".. سمسم شهاب يقدم أغنية وطنية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبي سمسم شهاب من تسجيل أغنية وطنية، بعنوان "مصر نادت"، من كلمات محيى حوار، وألحان وتوزيع شريف حمدان، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.



شريف حمدان وسمسم شهاب

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها شريف حمدان مع سمسم شهاب، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى، منها أغنية "عايش جدع"، وتتر مسلسل "أنا وبابا وماما" لـ أشرف عبد الباقى، "عيشة الغلابة" وغيرها.



سمسم شهاب وشريف حمدان

وطرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية بعنوان "بعاند ليه" عبر موقع يوتيوب، الأغنية من ألحانه، كلمات صلاح مندى، توزيع محمد هارون الذى يتعاون معه لثالث مرة فى ألبوم "عايش جدع" بعد اغنية "وأنا عينى فى عنيك"، وأغنية "أنا لو كرهت".

وكان سمسم شهاب قد طرح عددا من أغنيات ألبومه الجديد "عايش جدع"، منها "كلام غريب"، وهى من كلمات وألحان وائل زكى، توزيع موسيقى مصطفى أبو ريه، و"جربت الظلم" كلمات عماد عبيد، ألحان وتوزيع شريف حمدان.