تراند اليوم : زينة تبتز أحمد عز وبتظهر ولاده للجمهور.. صورة

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اعتداء شقيقة الفنانة زينة علي الفنان أحمد عز خلال تواجدهم في أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.

وأوضح الفيديو حقيقة اعتداء أحمد عز على شقيقة زينة، نسرين رضا إسماعيل الدجوي، حيث ظهر أحمد عز يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الصحفيين ويتبادلان حوارا جانبيا تخلله تلبية أحمد عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي.

أدى السيلفي إلى لفت انتباه نسرين شقيقة زينة التي توجهت بصحبة زينة وقامت بالتعدي على أحمد عز ودفعه من وجهه قائلة: “أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك”، ليقوم عز بسؤالها متعجبا من سبب اعتداء سيدة لا يعرفها عليه، وعندما كشفت عن شخصيتها نهض عز وتركها واتجه إلى أمن الفندق لتحرير محضر سب وقذف ضدها.

وحررت شقيقة زينة بعد الواقعة محضرا ضد أحمد عز بالاعتداء عليها وهو ما يتنافي مع الفيديو الخاص بالمشاجرة.

وأظهر الفيديو في الخلفية وجود امرأة بصحبة طفلين صغيرين، قيل إنها الفنانة زينة وتوءمها، دون أن يتسنى لأحد التأكد من ذلك، نظرا لعدم ظهور وجوههم بشكل واضح.

ومن المعروف أن زينة تخفي صور أبنائها عن الإعلام منذ مولدهما في عام 2013 وحتى اليوم، وإن كانا يظهران بين أسرتها وأصدقائها المقربين كما يتعاملان بشكل طبيعي في مدرستهما الدولية بالقاهرة.

وتعيش الفنانة زينة وأسرتها منذ الأمس لحظات صعبة، بعد تداول فيديو أظهر تهجم شقيقتها نسرين وأقارب لها على الفنان أحمد عز في مطعم أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.

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وأظهر الفيديو أن أحمد عز كان جالسًا مع أحد الصحفيين، قبل أن تتجه إليه نسرين، ثم اقتربت منه، فتهجمت عليه، ما اضطره لمغادرة مقعده والاتجاه للخارج لاستدعاء الأمن.

ويؤكد هذا الفيديو صدق رواية أحمد عز الذي أكد في محضر رسمي أنه تم الاعتداء عليه، كما يؤكد الفيديو أيضا عدم صحة رواية نسرين شقيقة زينة التي اتهمت أحمد عز بالاعتداء عليها ومحاولة خطف التوءم.

ولا يعرف كثيرون تفاصيل عن “نسرين”، شقيقة زينة، خاصة أنها قليلة الظهور، وبيتوتية جدا، وهي الشقيقة الكبرى للنجمة زينة التي لها 4 أشقاء، بنتان وولدان.

نسرين، شقيقة زينة، متزوجة منذ سنوات وهي أم لـ 3 ثلاث أولاد، كما أنها خلافا لشقيقتيها زينة وياسمين ترتدي الحجاب ولا تظهر كثيرا في المناسبات الاجتماعية العامة، وهي ربة منزل ولا تعمل.

والغريب في الأمر أن أحمد عز لم يعرف هوية شقيقة زينة إلا عندما كشفت له عن شخصيتها، الأمر الذي يؤكد عدم معرفة أحمد عز بعائلة الفنانة زينة، فهذه الواقعة تثير التساؤلات حول زواجها منه دون علم أهلها، أو دون معرفة أحمد عز بعائلتها من الأساس.

يذكر أنه حدثت العديد من الخلافات بين أحمد عز وزينة حول إثبات نسب توءم زينة لأحمد عز، حيث رفض الأخير الاعتراف بهما، وقام بإنكار نسبهما له.