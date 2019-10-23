تراند اليوم : تعاون فني جديد يجمع إليسا وتامر عبد المنعم – إعرف التفاصيل

اتفقت النجمة اللبنانية إليسا على أسس تعاون جديدة للشؤون الفنية مع تامر عبد المنعم شركة PMG بمصر، بحيث سيتولى التنسيق وإدارة الحفلات والنشاطات الفنية لإليسا في مصر.

المعروف أن تامر عبد المنعم له تجارب ناجحه في إدارة أعمال عدد من كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي ويعتبر من كبار منظمي الحفلات الغنائية الضخمة بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المدن و العواصم العربية والأوربية.

علي جانب آخر يواصل تامر عبد المنعم ترتيبات حفل إليسا الذي من المقرر إقامته علي مسرح مكتبة الإسكندرية يوم ١٢ ديسمبر وفي اليوم التالي حفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 13 ديسمبر فى مدينة 6 أكتوبر.