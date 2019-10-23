تراند اليوم : القشطة البيضة “ياسمين الخطيب” طلعت من سواحل لبنان

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب مقطع فيديو لمظاهرات لبنان عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت ياسمين الخطيب : ” موطن أمي.. طرابلس.. ساحة النور #لبنان_ينتفض”.

يشار الى ان اللبنانيين، خرجوا اليوم الأربعاء، إلى شوارع لبنان، للتظاهر لليوم السابع على التوالي للمطالبة بالتغيير السياسي.

وعزّز الجيش اللبناني من انتشاره بكثافة في عدة مناطق بلبنان، وسط استمرار قطع المتظاهرين للطرق.

يأتي ذلك بعد تمسك المتظاهرين برحيل الحكومة الحالية، ورفض حزمة الإصلاحات التي أقرتها في محاولة لاحتواء المظاهرات، الاثنين الماضي، استجابة للتظاهرات المناهضة للحكومة.