تسريب فيديو خناقة شقيقة زينة مع احمد عز

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف بداية الواقعة التي حدثت بين نسرين، شقيقة الفنانة زينة، والفنان أحمد عز بأحد فنادق العلمين في الساحل الشمالي.

ويظهر الفيديو أن عز كان يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص، ويتبادلان حواراً جانبياً، يتخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي، وفي أثناء ذلك توجهت نسرين، شقيقة زينة، وخلفها شقيقتها، وبدأت مشاجرة كلامية مع عز؛ الذي قال في محضر رسمي بعد ذلك إن شقيقة زينة قالت له: «أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شُفتك»، وبعدها نهض عز، واتجه إلى أمن الفندق لإثبات الواقعة.

يذكر أن الفنان أحمد عز كان حضر لسرايا النيابة، وأدلى بأقواله أمام نيابة العلمين، ومقرها برج العرب بالإسكندرية، في واقعة تعدي شقيقة زينة عليه بالضرب في أحد الفنادق بالعلمين، وأدلى «عز» بأقواله، متهماً نسرين، الشقيقة الكبرى للفنانة زينة، وزينة، بالاعتداء عليه وسبّه بأحد الفنادق بمنطقة مراسي، بالساحل الشمالي، أمام الجميع، قائلة: «أنا حالفة لما أشوفك لازم أضربك»، وإنه حاول الدفاع عن نفسه.

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شاهدي الفيديو :